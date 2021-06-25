Школьное лето: важность неформального образования для детей

В лагерях, финансируемых за счет средств из бюджета неформального образования для детей, приоритет отдается детям, которым необходимы особые образовательные потребности, имеющим право на социальную помощь.

«В этом году мы очень надеемся на изобретательность и креативность организаторов лагерей, которые смогут организовать мероприятия, способные улучшить социально-эмоциональные компетенции детей, сниженные за счет дистанционного обучения, и дети смогут хотя бы частично компенсировать потери в обучении и пробелы в академических знаниях», — отметила заместитель мэра Вильнюса Эдита Тамошюнайте.

«Мы рады, что провайдеры неформального образования проявили большую активность в этом году и подали рекордное количество заявок, что привело к значительному увеличению количества финансируемых лагерей, таким образом, у родителей детей будет больше выбора», — отметила вице-мэр.

Как и ежегодно, большинство финансируемых лагерей являются дневными (170), общего профиля и организованы в Вильнюсе, но также будет 84 стационарных лагеря с временным размещением и 10 мобильных лагерей. Согласно профилю программы, предлагается 38 творческих, 10 туристических, 38 спортивных лагерей отдыха, а также организованы военные, этнографические, языковые и другие лагеря. Детские лагеря отдыха размещены по всей Литве в популярных местах отдыха возле озер, на морском побережье. Детские лагеря можно выбирать и по возрасту — от 7 до 18 лет.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt