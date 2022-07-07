Изменения в системе Службы занятости

Статус безработного

Этот статус будет предоставлен людям, которые могут сами или с помощью специалистов Службы занятости сразу искать работу или заниматься самостоятельной деятельностью. Первые 9 месяцев человек будет получать пособие по безработице. В это время ему будут предлагать работу в рамках его квалификации и компетентности, с учетом его прежней зарплаты (в первые три месяца зарплата не должна быть меньше 80% прежней, а 4 месяца — не меньше 60%, предлагаемая зарплата не может быть меньше получаемого пособия по безработице). С 10-го месяца подходящая работа — это работа в рамках квалификации, компетентности, опыта, плюс соответствие требованиям к дороге и ее стоимости.

Лишиться статуса безработного можно за нелегальный труд и если два раза без веской причины в течение 12 месяцев откажешься от предложенной подходящей работы. Надеются, что это поможет избежать злоупотреблений (нередко люди устраиваются на работу, а через месяц увольняются, снова возвращаясь в Службу занятости).

Статус неработающего, который готовится к трудоустройству

По данным Службы занятости, в Литве 20% всех безработных (около 30 000) долго не работают или не обладают навыками, необходимыми для трудоустройства (у некоторых не хватает мотивации, есть психологические проблемы, зависимость от алкоголя и наркотиков). Некоторые не трудоустраиваются из-за необходимости заботиться о детях или больных родителях, эти люди порой работают нелегально. Другим не хватает мотивации или социальных навыков, поскольку они много лет не работают (иногда более 10 лет). Таким людям будут оказывать индивидуальную комплексную помощь для решения проблем, которые мешают их трудоустройству.

В период оказания помощи их будут страховать и лечить за счет государства. Обязательного страхования здоровья будут лишать тех, кто утратит статус безработного, в их числе те, кто работает нелегально.

Возможности трудоустройства

Отныне работодателям будут предлагать только тех безработных, у которых есть необходимые навыки (тех, кто готовится к трудоустройству, направлять не будут). Подходящей работой считается такая, на которую доехать и вернуться можно не больше чем за два часа, а расходы на дорогу не будут составлять больше 15% всех доходов.

Для работающих – повышение квалификации

Появляется больше целевых групп и форм обучения. Главное новшество – неформальное образование для взрослых. Люди смогут не только ходить на профессиональные курсы, но и на курсы подмастерьев, на курсы неформального обучения и самообразования. Создаются возможности для изучения литовского языка иностранцами. Расширяется количество предоставляемых услуг. Увеличатся компенсации на проезд – их будут выплачивать не только на поездки на работу, но и на поездки на собеседование, на встречи с консультантами Службы занятости. Также увеличивается максимальная компенсация за проезд до 30% (т.е. 219 евро) в месяц, а срок выплаты компенсации увеличен до 4 месяцев.

Для работников, прибывших из-за границы, а также для возвращающихся из эмиграции граждан Литвы и пригласивших их работодателей предусмотрены дополнительные выплаты для привлечения в Литву высококвалифицированных специалистов, работающих в сферах информационных технологий, обладающих инженерными профессиями, связанными с обслуживанием самолетов, судоремонтом, строительством.

Модель обслуживания клиентов

Хотя структура Службы занятости не изменится, планируется изменить профили работающих в отделах обслуживания клиентов: будет больше менеджеров и сотрудников, работающих с работодателями.

Модель обслуживания клиентов также будет коренным образом изменена, с большей ориентацией на тех, кто нуждается в общении и консультациях.

Те соискатели рабочих мест, которые имеют большие возможности на рынке труда, будут получать услуги через цифровые каналы, а сотрудники Службы занятости будут проводить более интенсивные консультации с безработными со средними и ограниченными возможностями трудоустройства на рынке труда.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ