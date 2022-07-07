В приоритете – собственное жилье

Данные клиентов Luminor Bank в Литве показывают, что в первом квартале этого года было выдано более 1300 жилищных кредитов. Средняя сумма кредита составляет почти 90 тысяч евро.

«Между тем примерно каждый десятый человек утверждает, что на данный момент, к сожалению, вообще не может позволить себе такую ​​покупку», — говорит Жидра Ракаускайте, руководитель отдела банковского ипотечного продукта Luminor.

Почти половина людей в Латвии и Литве либо прожили бы всю жизнь в одном и том же месте, либо сменили бы место жительства один раз. В Эстонии так поступили бы только менее трети.

Жители Эстонии также чаще, чем жители Латвии и Литвы, меняют свой дом два, три и более раз, если возникает необходимость сменить место жительства. Жители стран Балтии, проживающие в городах, более охотно меняют место жительства, чем жители сельской местности.

«Людей часто пугают неудобства переезда — детям, возможно, придется сменить школу, поездка на работу может занять больше времени, но давайте не будем забывать, что переезд также может привнести много положительных изменений — свежий воздух или больше пространства при переезде за город. Бывают и ситуации, когда переезд может принести финансовую выгоду, например, когда дети стали жить самостоятельно и вся жилая площадь используется неэффективно», — говорит эксперт Luminor.

Прежде чем принять решение о смене места жительства, специалисты рекомендуют определить свои желания, потребности и финансовые возможности, а также найти недвижимость, отвечающую всем критериям.

«Чтобы жить комфортно, необходимо искать оптимальные решения с учетом текущего этапа жизни, даже если кредит, который у вас есть сейчас, еще не погашен», — советует Ж. Ракаускайте. По ее словам, всегда полезно прийти в банк за советом и получить консультацию специалиста.

Исследование было проведено по заказу Luminor компанией Norstat Latvia в трех странах Балтии в апреле этого года. В опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте 18–74 лет.