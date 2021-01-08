Изменения в социальной сфере

Министр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицкене

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

В новом году вступил в силу ряд законов, утверждены государственный и муниципальные бюджеты, а также бюджет Содры.

Министерство социальной защиты и труда Литвы представило изменения, которые коснутся каждого жителя.

«Последовательный рост размера пенсий по старости, утрате трудоспособности и других видов пенсий, «детские деньги» и повышение минимального размера оплаты труда помогут наиболее незащищенным слоям населения страны. Хотелось бы подчеркнуть, что в повестку дня весенней сессии Сейма включен проект, предусматривающий выплату упомянутых пенсий не только лицам, лишившимся супруга, но и всем остальным одиноким лицам», – отметила в пресс-релизе министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

Поддержка семей

В следующем году размер «детских денег» увеличится с 60 до 70 евро. Дополнительное пособие (41 евро) будет выплачиваться на детей с ограниченными возможностями, а также на детей из многодетных и малоимущих семей, т. е. размер «детских денег», выделяемых упомянутым детям, достигнет 111 евро в месяц. «Детские деньги» в Литве выплачиваются примерно 518 тыс. детей, в том числе 144 тыс. детей получают дополнительные пособия.

«Детские деньги» выплачиваются на всех детей с момента рождения до 18 лет либо до 21 года, если ребенок проходит обучение по программе общего образования, включая учреждения профессионального обучения, если обучение включает программу общего образования. Многодетная семья – это семья, в которой воспитываются или находятся под опекой трое и более детей. Малоимущей считается семья, средний месячный доход которой не превышает 256 евро на каждого члена семьи, не считая «детских денег», а также пособия социального страхования по безработице.

Пособие по уходу за ребенком, предназначенное для лиц, проходящих обучение в общеобразовательных и высших учебных заведениях, с этого года будет выплачиваться без учета возраста проходящих обучение в общеобразовательных и высших учебных заведениях лиц. Если уход за ребенком осуществляет один из родителей, приемных родителей или опекунов, который вследствие прохождения обучения в общеобразовательном и высшем учебном заведении не имеет стажа социального страхования, достаточного для получения содровского пособия по уходу за ребенком, ему выделяется пособие по уходу за ребенком, предназначенное для лиц, проходящих обучение в общеобразовательных и высших учебных заведениях. Пособие в размере 240 евро в месяц выплачивается с момента рождения ребенка до достижения им двухлетнего возраста.

С сентября 2021 года бесплатные обеды в учебных заведениях будут получать не только дети из малоимущих семей, ученики подготовительных и первых классов, но и все второклассники. В прошлом учебном году общее количество учеников в стране составляло 350 тыс., из них право на бесплатное питание предоставлено примерно 100 тыс. учеников. После введения бесплатного питания для второклассников бесплатные обеды в учебных заведениях получат 126 тыс. учеников.

Пенсии увеличатся

Пенсии социального страхования в 2021 году вырастут на 9,58%. Данный рост коснется не только пенсий по старости, но и предварительных пенсий, пенсий по утрате трудоспособности (инвалидности), пенсий по вдовству. Считается, что средний размер пенсии по старости при наличии обязательного стажа в 2021 г. достигнет 440 евро, а размер пенсии в среднем – 415 евро. В прошлом году средний размер пенсии по старости при наличии обязательного стажа был равен 400 евро, а размер пенсии в среднем – 377 евро. Конкретная надбавка каждому лицу зависит от накопленного в течение всей жизни стажа.

Получателям самых низких пенсий, сумма всех уплачиваемых которым пенсий, кроме социальной пенсии, не достигает размера минимальных потребностей, выплачиваются надбавки к пенсии. В 2021 г. упомянутый размер составит 260 евро (в 2020 году – 257 евро).

Государственные пенсии увеличатся на 1,2%, база государственных пенсий возрастет до 58,70 евро, повышенные государственные пенсии получат должностные лица, военнослужащие, судьи.

Общее количество получателей пенсии по старости в Литве составляет около 615 тыс., пенсии по утрате трудоспособности – около 160 тыс., государственной пенсии – почти 98 тыс., пенсии по вдовству – около 30 тыс., социальных пособий – около 60 тыс., предварительной пенсии по старости – около 5 тыс.

Доходы работающих

В 2021 году минимальный размер оплаты труда, устанавливаемый только за неквалифицированную работу, увеличится с 607 до 642 евро «на бумаге». Зарплата, выплачиваемая «на руки», вырастет с 447 до 467 евро, если лицо не отчисляет накопления по второй пенсионной ступени. Минимальную заработную плату или зарплату ниже минимальной в Литве получает около 130 тыс. из 1,27 млн. лиц, застрахованных всеми видами социального страхования.

Вырастет заработная плата государственных служащих, должностных лиц, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, политиков, судей и военнослужащих, так как базовый размер должностного оклада увеличится с 176 до 177 евро. Также возрастут минимальные коэффициенты должностного оклада наиболее низкооплачиваемых работников бюджетного сектора должностных уровней А, В и С.

С 1 июля минимальные коэффициенты постоянной части должностного оклада работников сферы социальных услуг увеличатся до 30 процентов вместо применяемых в настоящее время 20 процентов. Больше денег социальные работники получат и за наличие квалификационной категории.

Базовые выплаты

Ежегодно в процессе утверждения государственного и муниципальных бюджетов меняются и показатели отсчета социальной поддержки, от которых зависят выплачиваемые населению пособия или право на социальную поддержку. В следующем году базовая социальная выплата составит 40 евро, базовая социальная пенсия – 143 евро, база целевых компенсаций – 120 евро, размер поддерживаемых государством доходов достигнет 128 евро, а размер минимальных потребностей – 260 евро.

Налоги и взносы

В следующем году не планируется изменение тарифов налогов или взносов на социальное страхование как в отношении лиц, работающих по трудовому договору, так и в отношении самозанятых лиц.

Изменятся только размеры взносов и выплат, связанных с минимальным размером оплаты труда. Как известно, от минимального размера оплаты труда зависят взносы на социальное страхование за лиц, застрахованных на государственные средства; «потолок» взносов в Содру; месячный взнос на обязательное страхование здоровья в том случае, если начисленная лицу зарплата ниже минимальной. С минимальным размером оплаты труда связаны взносы на социальное страхование владельцев патентов, а также не декларирующих доходы от индивидуальной сельскохозяйственной деятельности земледельцев и их партнеров.

С увеличением минимального размера оплаты труда также возрастут пособия социального страхования по безработице. В следующем году снизится «потолок» взносов на социальное страхование для высокооплачиваемых работников. Если в 2020 году взносы на социальное страхование не взимались с части заработной платы, превышающей 84 величины средней месячной заработной платы (СЗП) в год, то в следующем году упомянутые взносы не будут взиматься с части, превышающей 60 величин СЗП. Положение о «потолке» взносов применяется к лицам независимо от количества работ, на которых они трудоустроены.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ