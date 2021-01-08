Фото pixabay.com

С 1 января 2021 года в Литве подорожали газ и электричество для бытовых потребителей. Самый популярный тариф — «стандартный» увеличится на 2,9%, до 14,1 цента за кВт/ч (с НДС), для двух временных зон – на 3,9% (до 16,1 цента) за дневное и на 1% (до 10 центов) за ночное электричество. Сейчас больше всего бытовых потребителей – 95,4% – пользуются планом «стандартный».

С 1 января подорожал газ для бытовых потребителей. Пользователи газовых плит будут платить 0,50 евро за 1 куб. м газа, плюс абонентскую плату в размере – 0,56 евро в месяц. Газ для них подорожает на 6,38%. Потребители в первые 6 месяцев 2021 года в среднем заплатят за газ на 0,81 евро больше, чем во втором полугодии 2020 года. Жители, которые используют газ для отопления, будут платить прежнюю цену, а те, кто расходует больше 20 000 куб. м газа в год, будут платить на 3,7% меньше (месячная абонентская плата не меняется).

Информация «ЛК»