Изменился порядок продажи автомобилей

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С 1 мая начала действовать новая система учета владельцев транспортных средств. Отныне регистрация и продажа автомобиля — два разных процесса. В системе будут регистрироваться владельцы всех транспортных средств. Таким образом, каждое транспортное средство в стране, принадлежащее литовскому жителю или компании, должно иметь уникальный код декларации владельца (SDK).

«Наша цель – безопасность потребителя и одновременно борьба с тенью. Мы надеемся, что это побудит общество к формированию цивилизованной и прозрачной традиции торговли автомобилями, а также их частями, что сведет к минимуму теневую торговлю, а покупатели авто смогут быть уверены в надежности сделки», – заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

Заместитель генерального директора компании Regitra Саулюс Шуминас сказал, что это крупнейшее изменение в системе регистрации транспортных средств за 30 лет. С 1 мая код SDK автоматически сгенерирован для 1,9 миллиона транспортных средств. С. Шуминас подчеркнул, что это не требует каких-либо действий со стороны автовладельцев.

«До сих пор после продажи автомобиля сделку необходимо было задекларировать в течение десяти дней. В этот период происходило множество изменений, ведущих к различным недоразумениям. Согласно новому порядку, в течение пяти рабочих дней в Regitra должен будет обратиться покупатель, который заявит, что он приобрел транспортное средство, и только позже продавец подтвердит, что он продал имеющийся автомобиль этому лицу», — пояснил С. Шуминас.

Как отмечается в сообщении Министерства внутренних дел, опыт соседней Латвии, которая ввела систему обязательной регистрации автомобилей, показывает, что сумма налогов, уплаченных в этом секторе, за первый год увеличилась на 27,2 миллиона евро.

Каждый человек, купивший или продавший автомобиль, обязан его задекларировать и получить уникальный код владельца, который будет состоять из 8 символов. Без вышеупомянутого кода автомобиль невозможно будет продать и зарегистрировать.

Отныне смена владельца и регистрация будут двумя отдельными процессами. Новый SDK будет предоставляться каждый раз при смене владельца. Человек сможет зарегистрировать транспортное средство на свое имя только при его наличии.

При продаже каждый раз будет выдаваться новый уникальный код владельца, и только при наличии этого кода владелец сможет зарегистрировать автомобиль на свое имя. Таким образом планируется снизить масштабы мошенничества в данной сфере. Необходимо отметить, что за правонарушения предусмотрены штрафы в размере от 150 до 600 евро.

О покупке автомобиля владельцы смогут сообщить двумя способами – бесплатно в электронной системе или в филиале Regitra, заплатив около 4 евро.

Коротко об изменениях:

Перед покупкой автомобиля убедитесь, что у него есть уникальный код владельца. Получив у продавца этот код, покупатель сможет проверить в системе, действителен ли код. После того, как человек убедится, что все в порядке, можно будет подписывать договор о купле-продаже, в котором следует указать не только данные продавца, цену, пробег и дефекты, но и код владельца. Рекомендуется пользоваться шаблоном договора Regitrа, который обновлен с 1 мая 2021 года.

Сначала в Regitra обращается покупатель. В декларации о приобретении он должен указать данные договора о купле-продаже, уникальный код владельца и прочее. Обратиться можно на странице Regitra или в ближайший филиал.

После этого продавец автомобиля должен подтвердить данные покупателя. Это также можно сделать на странице Regitra или в ближайшем филиале.

У обеих сторон на эти действия есть 5 рабочих дней со дня заключения договора. После этого новый автовладелец получит свой уникальный код владельца. Старый код при этом будет аннулирован, и после этого новый автовладелец будет зарегистрирован в системе.

Новый владелец машины со своим уникальным кодом должен обратиться в Regitra насчет регистрации, получения нового техпаспорта и госномеров, если они нужны. Сама процедура регистрации при этом остается прежней.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ