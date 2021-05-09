Контрабанда сигарет идет по нарастающей

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В первом квартале 2021 года в Литве было задержано 3,4 млн пачек контрабандных сигарет, их стоимость составляет 11,8 млн евро, сообщила на минувшей неделе Криминальная служба таможни. По ее данным, за этот период также было задержано 46,5 тонн табака, 251 килограмм наркотиков и более 300 тыс. евро наличной контрабанды. За первые три месяца года криминалисты таможни начали 131 досудебное расследование, основная их часть – 83 – связаны с контрабандой наркотиков.

Основная часть наркотиков была задержана в почтовых посылках. По сообщению Криминальной службы таможни, около 63% контрабанды всех сигарет было задержано на границе с Беларусью, оставшаяся часть – на границе с Калининградской областью или внутри страны, когда ликвидировались склады контрабандных сигарет. «Сигареты Neman, произведенные на белорусской фабрике в Гродно, сейчас составляют основную часть конфискованного – 66%», – говорится в сообщении. Остальные сигареты, как правило, бывают без бандеролей, однако большинство из них маркированы как произведенные в России и ввозятся из Калининградской области. Таможенники отмечают, что сигареты без бандеролей могут быть и подделкой, однако почти треть всех таких грузов попадает в Литву из России.

В целом поток контрабандных сигарет из России вырос после длившегося несколько лет перерыва, когда их почти не обнаруживали. В прошлом году криминалисты заявили о рекордном масштабе контрабанды, тогда за первые три месяца было задержано 5,875 млн пачек сигарет, 96% из них были произведены на фабрике в Гродно.

Под прикрытием древесины

Литовские таможенники задержали в Шальчининкай груз контрабандных сигарет почти на 2 млн евро, сообщила в понедельник Криминальная служба таможни Литвы, сообщил BNS. Сигареты были обнаружены ночью 17 апреля при проверке грузовика Scania, прибывшего на контрольно-пропускной пункт из Беларуси. За рулем находился гражданин Беларуси, который указал, что везет древесно-стружечные плиты. Поскольку два дня назад на другом контрольно-пропускном пункте в подобном грузе было обнаружено 400 тыс. пачек контрабандных сигарет, было решено проверить и этот груз. Кроме того, подозрения у таможенников вызвал и необычно глухой звук при простукивании плит. По данным таможенников, древесина является традиционным прикрытием, чтобы прятать контрабандные табачные изделия. Скрываемые в полой древесине сигареты таможенников уже давно не удивляют. Несколько подобного рода тайников даже стали экспонатами в Музее литовской таможни.

На рентгене было установлено, что в ДСП вырезаны пустые полости, в которых находилось 500 тыс. пачек белорусских сигарет Minsk. Стоимость такого груза с обязательными к уплате налогами – 1,73 млн евро. Начато досудебное расследование контрабанды, которым руководит Вильнюсская окружная прокуратура. Водитель грузовика по решению Вильнюсского регионального окружного суда задержан на месяц.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ