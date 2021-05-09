Похождения литовского Ромео

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Трагедия, достойная пера Шекспира, разыгралась на острове Ирландия. В апреле Гарда (правоохранительные органы Ирландии) объявила операцию по спасению ребенка, четырнадцатилетней Светланы Мерфи из Блэкрока, пишет издание www.russianireland.com.

Сообщалось, что девушка в сопровождении 18-летнего Ноюса Макулевичаса покинула отчий дом на машине Hyundai Veloster в направлении североирландского города Ньюри.

Несколько дней подростки не выходили на связь, но позднее юная «Джульетта» была обнаружена живой и невредимой в районе Белфаста, а незадачливый литовский «Ромео» был арестован и предстал перед окружным судом.

В частности, юноше, которому только в январе исполнилось 18, вменялось в вину похищение несовершеннолетней. Отягчающим обстоятельством обвинение посчитало вождение автомобиля без страховки, а также управление авто водителем-учеником без сопровождающего (у Ноюса были только ученические ирландские права).

Как пояснил адвокат защиты, пара состояла в отношениях уже давно, и обе семьи не противились любви молодых людей. Юный литовец осваивал карьеру электрика, Светлана училась в школе.

Все изменилось, когда влюбленные решили сбежать из отчего дома и отец девушки, по слухам авторитетный адвокат, поднял тревогу. Молодых зафиксировали камеры видеонаблюдения в магазине при покупке постельных принадлежностей. О местонахождении подростков сообщил водитель такси, услугами которого они воспользовались, бросив авто.

Полиция Северной Ирландии требовала оставить Ноюса под стражей, ссылаясь на его склонность к побегу, однако судья Аманда Хендерсон позволила незадачливому «Ромео» выйти из заточения под залог при условии, что он предоставит в распоряжение суда свой литовский паспорт.

Судебные слушания по существу состоятся в мае. Судья запретил молодым людям какие-либо встречи и контакты. Воистину строки английского классика бессмертны: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте».