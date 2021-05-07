Разрешены выездные брачные церемонии

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Пары, которые не могли во время первого и второго карантина зарегистрировать брак в выбранном месте на открытом воздухе, смогут повторно подать заявление, сообщает столичная мэрия. До августа зарегистрированы 52 заявки на заключение брака на открытом воздухе.

Выездные церемонии бракосочетания обычно выбирают пары в возрасте от 25 до 35 лет. Среди популярных мест регистрации – вильнюсская Ратушная площадь, Ботанический сад, Вяркяйский дворец, музеи, очень часто — террасы гостиниц, ресторанов. В 2018 г. в загсе заключили брак 2837 пар; в 2019 г. — 2721 пара, в 2020 г. — 2306 пар.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt