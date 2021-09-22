Изоляция после контакта с больным будет сокращена до 10 дней — А. Дулькис

Сейчас 14-тидневная изоляция после контакта высокого риска полагается всем людям, исключение составляют только привитые или переболевшие.

Министр также подчеркнул, что в ближайшее время будут меняться и определенные правила изоляции после контакта с больным в образовательных учреждениях.

«Теперь будет изолироваться только ребенок, у которого подтверждена коронавирусная инфекция. Сидевшим рядом детям (контактам большого риска) будет предложено сделать ПЦР-тест. Если они не захотят это сделать, тогда будет полагаться 10-тидневная изоляция», – объяснил министр.

По его словам, получив отрицательный ответ теста, школьники сразу же смогут вернуться к контактному обучению.

Решение о масках – на следующей неделе

А. Дулькис сказал, что правительство пришло к единому мнению об ужесточении ношения масок, однако еще нужно решить, будет ли это делаться через введение карантина или оставят экстремальную ситуацию.

По его словам, предложения будут внесены на заседании на следующей неделе.

«Мы посмотрим с юристами, должно ли это быть в контексте экстремальной ситуации, или в контексте карантина», – объяснил он.

Министр сказал, что ношение масок должно стать обязательным в закрытых пространствах.

По словам А. Дулькиса, также рассматривается возможность возвращения к удаленной работе в госсекторе.

Вакцинация пожилых людей

Он подчеркнул, что медсестры и медбратья с мобильными почтальонами ездят к пожилым людям уже не только в Тракайском районе, но и в Шилальском, Скуодасском, Зарасайском районах. Так пожилые люди смогут получить прививку дома.

«Эта волна может развиваться дальше», – отметил министр.

По словам А. Дулькиса, с октября планируется делать прививки и в поликлиниках Вильнюса, уже сейчас вакцины распределяются по этим медицинским учреждениям.

«Вакцины продвигаются в направлении семейных врачей и будут продвигаться по другим поликлиникам во всей стране», – сказал министр.

А. Дулькис, в частности, отметил, что сейчас в электронной системе здравоохранения e.sveikata семейные врачи могут видеть, кто из пожилых людей не привит от коронавируса.

«Это позволит звонить, консультировать и рекомендовать», – сказал министр.

По его словам, за отправленного на прививку человека старше 75 лет семейным врачам намечается увеличить выплату с 5 до 15 евро.