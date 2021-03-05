Израиль объявил о победе над коронавирусом

«Израиль — первая страна в мире, вышедшая из «короны». С этим «зеленым паспортом» вы можете ходить в рестораны, в театры, на спортивные мероприятия. Это оно. Мы выходим», — отметил Нетаньяху.

По его словам, власти Израиля планируют до конца текущего месяца вакцинировать от коронавируса все взрослое население страны и к апрелю полностью открыть ее границы.