LiTak-Tak выиграла суд первой инстанции против правительства Литвы

В сентябре прошлого года Правительственная комиссия, проверяющая сделки стратегических компаний, признала LiTak-Tak не соответствующей интересам нацбезопасности, а правительство утвердило вывод в начале октябре. О причинах такого решения не сообщается.

LiTak-Tak утверждает, что у ее представителей не было возможностей, ни ознакомиться с мотивами решения, ни комментировать обстоятельства. Их представленной позднее информации было ясно, что подозрения у комиссии вызвали связи не называемого партнера LiTak-Tak с Россией и договора, связанные с поставками оборудования зарубежному государству.

По данным компании, суд также отметил, что компания действует в строго лицензированной, контролируемой сфере, поэтому у ведомств безопасности были возможность как контролировать их деятельность, так и запрещать любые действия, вызывающие сомнения.

Литва в 2018 году также отказалась выдать лицензию на экспорт в Узбекистан предприятию украинского капитала LiTak-Tak, которая выпускает системы по управлению авиационным движением, однако Главный административный суд Литвы в марте этого года объявил, что ведомствам придется заново рассмотреть просьбу компании.

Тогда ДГБ предупредил комиссию о том, что товары LiTak-Tak могут попасть в Россию, с которой Узбекистан поддерживает тесные экономические и военные связи.

LiTak-Tak, созданная в 2009 году, производит и модернизирует системы управления полетами, радиолокаторы и системы ПВО. Новый завод компании действует под Вильнюсом.

В 2019 году выручка LiTak-Tak, по сравнению с 2018-ым годом, сократилась в 3,8 раза до 9,652 млн евро, компания понесла 1,709 млн евро чистых убытков (в 2018 году – 3,006 млн евро чистой прибыли).