LiTak-Tak выиграла суд первой инстанции против правительства Литвы

Литовская компания оборонных систем украинского капитала LiTak-Tak в суде первой инстанции добилась отмены постановления правительства Литвы, которым компания была признана не соответствующей интересам национальной безопасности.
Однако правительство отклонило предложение компании заключить мировую и продолжит судебное разбирательство.
Вильнюсский окружной административный суд 12 января принял решение в пользу LiTak-Tak.
В начале февраля компания обратилась в правительство, предложив заключить мировую, однако последнее, представляемое Министерством обороны, избрало иной путь и обжаловало решение суда, сообщила LiTak-Tak.
В сентябре прошлого года Правительственная комиссия, проверяющая сделки стратегических компаний, признала LiTak-Tak не соответствующей интересам нацбезопасности, а правительство утвердило вывод в начале октябре. О причинах такого решения не сообщается.
LiTak-Tak утверждает, что у ее представителей не было возможностей, ни ознакомиться с мотивами решения, ни комментировать обстоятельства. Их представленной позднее информации было ясно, что подозрения у комиссии вызвали связи не называемого партнера LiTak-Tak с Россией и договора, связанные с поставками оборудования зарубежному государству.
По данным компании, суд также отметил, что компания действует в строго лицензированной, контролируемой сфере, поэтому у ведомств безопасности были возможность как контролировать их деятельность, так и запрещать любые действия, вызывающие сомнения.
Литва в 2018 году также отказалась выдать лицензию на экспорт в Узбекистан предприятию украинского капитала LiTak-Tak, которая выпускает системы по управлению авиационным движением, однако Главный административный суд Литвы в марте этого года объявил, что ведомствам придется заново рассмотреть просьбу компании.
Тогда ДГБ предупредил комиссию о том, что товары LiTak-Tak могут попасть в Россию, с которой Узбекистан поддерживает тесные экономические и военные связи.
LiTak-Tak, созданная в 2009 году, производит и модернизирует системы управления полетами, радиолокаторы и системы ПВО. Новый завод компании действует под Вильнюсом.
В 2019 году выручка LiTak-Tak, по сравнению с 2018-ым годом, сократилась в 3,8 раза до 9,652 млн евро, компания понесла 1,709 млн евро чистых убытков (в 2018 году – 3,006 млн евро чистой прибыли).