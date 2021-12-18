Израиль продлил запрет на въезд иностранцев до 29 декабря

Photo by wuestenigel on Foter.com

ТАСС сообщает, что власти Израиля решили продлить до 29 декабря введённые с 29 ноября ограничения на въезд для иностранцев. Об этом сообщили в канцелярии израильского премьера.

Это решение правительство Израиля утвердило в ходе телефонного голосования. Таким образом, въезд в Израиль иностранных граждан всё ещё запрещён, «за исключением получивших разрешение специальной комиссии по особым случаям».

Напомним, первоначально ограничения вводились с 29 ноября до 12 декабря, затем были продлены на 10 дней.