Вступает в силу запрет на ловлю налимов в Литве

В Литве вступает полуторамесячный запрет на ловлю налимов, сообщил Департамент охраны окружающей среды.
Запрет распространяется на все водоемы каждый год с 15 декабря до 31 января с тем, чтобы защитить рыбные ресурсы.
В данный момент также запрещена рыбная ловля в темное время суток в основных местах нереста налимов – в реке Неман от устья в Геге до Юрбаркского моста и в Невежисе от устья до Батайского моста.
По мнению экологов этот запрет оправдывает себя и дает хорошие результаты.
За нарушение запрета грозит штраф до 300 евро, конфискация лодок, рыбацких приспособлений. Кроме того, нарушитель должен будет возместить ненанесённый природе ущерб, заплатить по 240 евро за каждого пойманного налима.
В Литве налимы встречаются в Куршском заливе, а также в большинстве озер и рек.
Экологи напоминают, что о возможных нарушениях можно сообщить по телефону (8 5) 273 2995 или по номеру 112.