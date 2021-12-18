Вступает в силу запрет на ловлю налимов в Литве

Фото am.lrv.lt

В Литве вступает полуторамесячный запрет на ловлю налимов, сообщил Департамент охраны окружающей среды.

Запрет распространяется на все водоемы каждый год с 15 декабря до 31 января с тем, чтобы защитить рыбные ресурсы.

В данный момент также запрещена рыбная ловля в темное время суток в основных местах нереста налимов – в реке Неман от устья в Геге до Юрбаркского моста и в Невежисе от устья до Батайского моста.