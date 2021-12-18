В Австрии легализировали эвтаназию

После этого люди смогут получить смертельные лекарства в аптеке. Названия аптек, предоставляющих лекарства, не будут разглашаться публично, а будут раскрыты только юристам и нотариусам, которые получат уведомление.

При этом активная помощь самоубийцам останется вне закона. Уголовный кодекс Австрии гласит, что любой, кто «побуждает другого человека убить себя или помогает ему в этом», подлежит тюремному заключению на срок от шести месяцев до пяти лет.

Напомним, что ранее в Швейцарии узаконили новый способ эвтаназии. Существует два прототипа Sarco, а третий создают в Нидерландах. Третий аппарат будет готов к использованию в Швейцарии в 2022 году.

Также сообщалось, что в Нидерландах судят человека, продававшего желающим яд для эвтаназии. Вместе со смертельным порошком мужчина продавал противорвотное средство, чтобы жертву невозможно было спасти.