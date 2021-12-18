В Австрии легализировали эвтаназию

Парламент Австрии одобрил закон, который позволит хроническим или неизлечимо больным людям делать выбор касаемо собственной смерти при строго определенных обстоятельствах. Об этом сообщает Associated Press.
Закон предусматривает, что с 2022 года тяжело больные люди смогут заявить о своей воле к смерти. Однако это право не распространяется на несовершеннолетних граждан, чтобы исключить шанс потенциальных злоупотреблений.
В то же время взрослые, которые хотят уйти из жизни, должны будут подтвердить свой диагноз и осознанность принятия собственных решений. После диагностики, человек может отправиться к юристу или нотариусу, чтобы официально утвердить формальные моменты процедуры.
После этого люди смогут получить смертельные лекарства в аптеке. Названия аптек, предоставляющих лекарства, не будут разглашаться публично, а будут раскрыты только юристам и нотариусам, которые получат уведомление.
При этом активная помощь самоубийцам останется вне закона. Уголовный кодекс Австрии гласит, что любой, кто «побуждает другого человека убить себя или помогает ему в этом», подлежит тюремному заключению на срок от шести месяцев до пяти лет.
Напомним, что ранее в Швейцарии узаконили новый способ эвтаназии. Существует два прототипа Sarco, а третий создают в Нидерландах. Третий аппарат будет готов к использованию в Швейцарии в 2022 году.
Также сообщалось, что в Нидерландах судят человека, продававшего желающим яд для эвтаназии. Вместе со смертельным порошком мужчина продавал противорвотное средство, чтобы жертву невозможно было спасти.korrespondent.net