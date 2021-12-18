ВС Литвы: в ноябре активизировались дезинформация, негативная коммуникация со стороны Китая

По данным армии, в ноябре только по теме нелегальной миграции было зарегистрировано почти 200 случаев, эта тема актуализировалась 8 ноября, когда на польской границе с Беларусью был штурм ограждений с помощью мигрантов, и последовавшее в связи с этим решение Литвы о введении чрезвычайного положения на границе с Беларусью.

По утверждению аналитиков, страны Евросоюза и НАТО обвиняются в многолетней политике в отношении Ближнего Востока и Северной Африки, которая якобы спровоцировала нынешний миграционный кризис на литовско-польской границе.

Также стремились провести параллели между кризисом с нелегальными мигрантами и военным конфликтом – имела место эскалация нарратива о том, что Литва милитаризуется под прикрытием кризиса нелегальных мигрантов, а нелегальная миграция может быть предлогом для гораздо более радикальной конфронтации в Восточной Европе, который может включать и вовлечение НАТО в конфликт. С 22 ноября также активно распространяется нарратив о жестоком обращении с нелегальными мигрантами.

Утверждалось, что пограничники Литвы, Латвии и Польши якобы тайно используют террор против нелегалов – когда мигранты переходят границу, их якобы избивают, конфискуют деньги и документы, а затем выслают в Беларусь.

Распространялись также сообщения белорусских служб об обнаруженных на границе телах погибших мигрантов, якобы изгнанных с территории Литвы.

В ноябре также заметно активизировалась китайская коммуникация в адрес Литвы.

«В коммуникации китайского режима в отношении Литвы преобладали заявления, в которых наше государство обвинялось в нарушении принципа единого Китая. Утверждалось, что Литва является ненадежным иностранным партнером, который угрожает суверенитету и международному признанию Китая, а осуществляемая ею внешняя политика зависит от Соединенных Штатов», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что Китай также активно использовал гибридные атаки, осуществленные Беларусью против Литвы, и ложные нарративы, распространяемые режимом этой страны — утверждалось, что Литва является государством, нарушающим права человека и применяющим насилие в отношении женщин и детей.

В ноябре, по мнению военных аналитиков, в традиционно враждебных источниках информации имела место эскалация и темы НАТО как одной из составляющих миграционного кризиса.

Имели место ложные утверждения о том, что «вызванный Западом миграционный кризис» создал сложную военно-политическую ситуацию, которая привела к корректировкам в планах военной подготовки Беларуси в этом и следующем году, поскольку якобы вынудило Беларусь реагировать на военную активность у своих границ, где формируется окружение недружественных государств.