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Израиль вновь вводит жесткий карантин

Фото pixabay.com

Правительство Израиля утвердило план введения всеобщего строгого карантина с 18 сентября, сообщает информационный портал NEWS Israel Info.

Строгий карантин вводится по всему Израилю на три недели. Глава правительства Биньямин Нетаньяху отметил, что в зависимости от ситуации карантин может быть продлен.

«Если вводить карантин, то сейчас самый подходящий момент. К тому же несколько крупных больниц сигнализировали о том, что их возможности исчерпаны, они не смогут оказывать помощь при увеличении количества больных. И проблема не в отсутствии койко-мест и не в дефиците аппаратов ИВЛ, а в усталости медперсонала и нехватке специалистов. Врачи нам говорят, что приближается зима, и мы должны подготовиться к тому, что вдобавок к коронавирусу мы будем иметь дело с сезонным гриппом. Пришло время действовать», — отметил Биньямин Нетаньяху.

Премьер-министр сообщил также, что отдал распоряжение минфину до 17 сентября подготовить план оказания помощи предприятиям, пострадавшим в результате карантина.

Детские сады и школы будут работать до 17 сентября включительно. Возобновление их работы планируется не ранее 11 октября. Однако во время карантина продолжит работать система образования для детей с особыми потребностями. Не будут закрыты также молодежные деревни, интернаты и учреждения образования для трудных подростков.

Карантин начнётся в 14:00 18 сентября и продлится три недели. В течение этого периода жителям запрещено удаляться от своих домов больше чем на 500 метров (кроме тех, кто ходит на работу). Рестораны, отели, спортзалы, бассейны, школы, торговые центы будут закрыты. Продолжат работу только супермаркеты и аптеки.

Власти Израиля решили вернуть карантин из-за роста числа новых случаев коронавируса: в последнее время там ежедневно выявляется до 4 000 инфицированных. Также на это решение повлияло приближение религиозных праздников.

В течение по меньшей мере трех недель гражданам будет разрешено удаляться от дома не более чем на 500 м. На открытом пространстве будет разрешено собираться группами не более чем 20 человек, а в закрытом пространстве не более чем 10.

Остается открытым вопрос, сколько процентов от коллектива смогут находиться на своих рабочих местах. В предложении Минздрава говорилось о 30% персонала. При этом Нетаньяху отметил, что частный сектор продолжит работать в обычном режиме.

После трех недель жесткого карантина планируется переход к программе «Светофор», предусматривающей введение карантинных мер в зависимости от уровня заболеваемости в конкретном населенном пункте.

belta.by

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