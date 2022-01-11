Й. Нялюпшене: Литва не оценила масштабов возможного ответа Китая

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Потери литовского бизнеса из-за возможных ответных действий Китая на открытие представительства Тайваня в Вильнюсе прогнозировались, однако не был учтен масштаб возможных китайских санкций и его способы, заявила вице-министр экономики и инноваций Литвы.

Йовита Нялюпшене также признала, что давление Китая испытывают и действующие в Литве предприятия зарубежного капитала.

«Видимо, мы не оценили до конца всего арсенала мер, которые используют непрогнозируемые авторитарные государства. И они используются не только против Литвы, но и против других стран Евросоюза. В Литве работают предприятия иностранного капитала, против которых также направлены эти меры», — во вторник заявила вице-министр.

Она подчеркнула, что пострадавшие предприятия не всегда заинтересованы в распространении информации, бизнес стремится найти способы обойти ограничения или как-то урегулировать ситуацию.

Нялюпшене подчеркнула, что Китай не является важнейшим торговым партнером Литвы.

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