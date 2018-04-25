Japan Airlines подарит туристам 50 000 авиабилетов во время Олимпиады-2020

Почти 50 000 бесплатных авиабилетов раздаст туристам авиакомпания Japan Airlines во время Олимпиады-2020 в Токио.

Так, власти планируют предложить гостям билеты на внутренние рейсы по Японии, чтобы они смогли увидеть разные регионы страны, а также «разгрузить» столицу.

Отмечается, что бесплатные билеты раздадут по итогам конкурса, правила которого пока не разглашаются. Известно только, что программа бесплатных перелётов будет работать с июля по сентябрь, а подать заявку на участие в конкурсе туристы смогут уже с февраля.

Предварительное название акции — «Мили случайного назначения», гостям предложат посетить один из четырёх японских городов. Вылеты будут доступны из нескольких аэропортов страны, в том числе из авиагаваней Токио и Осаки.