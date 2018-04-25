В Латвии отказались проводить референдум о русскоязычных школах

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В Латвии отказались проводить референдум о школьном образовании на русском языке. Соответствующее решение единогласно приняли члены Центральной избирательной комиссии, передает Латвийское радио.

Решение было принято на основании заключений Минюста и Минобранауки страны, а также Бюро омбудсмена. В Минюсте указали на некорректное юридическое оформление законопроекта о референдуме. В то же время председатель комиссии Кристине Берзиня сказала, что данное замечание не столь серьезно — по закону документ может быть отправлен на доработку, а после устранения неточностей зарегистрирован.

«В этом случае формальные несоответствия — не главный аргумент, почему законопроект о сборе подписей не был зарегистрирован. Он также не отвечает и по содержанию. Так, мы получили мнение Министерства образования, Минюста и Бюро омбудсмена. На сей раз в своих заключениях все инстанции были едины», — отметила Берзиня.

Инициатор законопроекта, председатель партии Новое согласие Янис Кузинс, счел решение ЦИК несправедливым.