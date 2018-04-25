Новый 2020 год: что изменится в Литве?

Бюджет пополнится несколькими десятками миллионов евро за счет налога на автомобили с загрязняющими выбросами и повышения налогообложения прибыли кредитных учреждений.

Детские пособия с января увеличатся на десять евро до 60 евро, а с 2021 года – до 70 евро. До 32% вырастет тариф подоходного налога (при доходах, превышающих 111 тыс. евро в год), не облагаемый налогами минимум в ближайшие два года будет расти медленнее, чем ожидалось, – на 50 евро, а не на 100.

Пенсии по старости и пенсии по утраченной трудоспособности вырастут на 8,1%. Средняя пенсия по старости с января вырастет на 30 евро в среднем до 375 евро, пенсии с необходимым стажем вырастут на 32,5 евро до 397 евро. Пенсии еще на 3,5 евро увеличатся за счет инициированной президентом индексации, но эта часть будет выплачиваться с 30 июня следующего года, одновременно будет выплачиваться и разница, образовавшаяся с января.

Минимальная месячная зарплата до уплаты налогов вырастет до 52 евро (с 555 до 607 евро), а после уплаты налогов – на 41 евро.

Сбалансированный бюджет «Содры»

Литовский Сейм утвердил бюджет Фонда социального страхования (Sodra). «За» голосовали 97 членов Сейма, «против» не было, 10 – воздержались. В следующем году доходы фонда составят 4,894 млрд евро, а расходы – почти 4,55 млрд евро.

Основную часть доходов Фонда составят взносы застрахованных в фонде государственного социального страхования – более 2,566 млрд евро и взносы страховщиков фонда – почти 337,9 млн евро.

Взносы социального страхования самостоятельно работающих лиц должны составить около 66 млн евро, взносы добровольного государственного социального страхования – около 1 млн евро, а ассигнования из государственного бюджета составят почти 1,911 млрд евро.

На пенсии социального страхования планируется выделить более 3,47 млрд евро, на страховые выплаты по болезни – почти 358,8 млн евро, на страховые выплаты по материнству – 375 млн евро, на социальное страхование безработицы – около 217 млн евро, на страхование несчастных случаев на работе и социальное страхование профболезней – 32,5 млн евро.

В 2020 году в Резервный фонд по ожидаемым результатам этого года планируется перевести 313 млн евро. Тогда в целом средства Резервного фонда должны составить около 508 млн евро.

Сколько «на руки» будет получать пенсионер, учитель, президент.

Команда журналистов BNS дала традиционную оценку того, как новая казна повлияет на доходы различных людей.

Пенсионеры

Благодаря закрепленной в законе индексации пенсий средняя пенсия по старости с начала следующего года вырастет на 30 евро – до 375 евро, а средняя пенсия с необходимым стажем – на 32,5 евро до 397 евро.

Поскольку депутаты поддержали предложение президента Гитанаса Науседы об индексации пенсий, то пенсия по старости в следующем году в среднем повысится на 3,5 евро. Дополнительно индексированные пенсии начнут выплачивать не позднее чем с 30 июня следующего года, одновременно будет выплачиваться и разница, которая образуется с января.

По данным Фонда социального страхования, с учетом индексации и предложения президента самые низкие пенсии, не достигающие 205 евро (при наличии необходимого стажа), увеличатся на 21,78 евро, а самые большие, которые превышают 1 тыс. евро, – на 93,6 евро.

Учителя

Зарплаты учителей общеобразовательных школ, неформального просвещения и педагогов профессионального обучения с сентября следующего года вырастут на 10%, или на 100 евро после уплаты налогов. Например, зарплата учителя без квалификационной категории в среднем вырастет с 720 до 790 евро. Зарплаты педагогов, обладающих категориями, увеличатся более значительно.

Зарплаты воспитателей детских садов с сентября сравняются с зарплатами учителей общего образования и увеличатся более чем на 30%. По предварительным подсчетам, зарплаты этих педагогов вырастут почти на 300 евро.

Зарплаты преподавателей и научных работников с сентября будут почти на 10% больше, чем в этом году – они вырастут приблизительно с 1100 до 1214 евро. Однако при установлении зарплат преподавателей и научных работников в высших школах не применяется единая система установления коэффициентов зарплат.

Медики

В госбюджете предусмотрены средства для того, чтобы средняя зарплата врачей со второй половины 2020 года выросла с нынешней 1600 евро до 2000 евро. Заработная плата младших медработников должна вырасти с 850 евро до 1000 евро. Точный рост зарплат врачей и прочих медработников сейчас установить трудно, поскольку это определяют главы учреждений.

Служащие

Зарплаты всех государственных служащих поднимутся на три евро за счет увеличения с 173 до 176 евро базового размера зарплаты.

На более интенсивный рост зарплат могут надеяться специалисты, получающие меньше других, и старшие специалисты – по причине повышаемых коэффициентов должностных зарплат, которые устанавливают минимальные и максимальные пределы зарплат, они дополнительно повысятся на 18-112 евро.

Например, зарплата старшего специалиста сейчас составляет от 603 до 1220 евро до уплаты налогов, в следующем году она может составлять от 714 до 1 240 евро. Зарплаты специалистов могут подняться с нынешних 505-1121 евро до 613-1139 евро.

Конкретная зарплата госслужащих зависит от решений руководителей учреждений.

Уставные служащие

В следующем году наиболее значительно должны увеличиться зарплаты работников Департамента противопожарной безопасности и спасения и Департамента охраны руководства.

Зарплаты пожарных всех звеньев должны в среднем вырасти на 125 евро и составить 931 евро «на руки». В среднем зарплата работников Департамента охраны руководства должна повыситься на 227 евро и составить 1484 евро «на руки». Это ведомство, работники которого в системе МВД зарабатывают больше всего. В среднем на 119 евро (до 1352 евро «на руки») повысятся зарплаты у работников Службы расследования финансовых преступлений.

Зарплаты пограничников должны вырасти в среднем на 114 евро до 957 евро (после уплаты налогов). Зарплаты полицейских должны в среднем повыситься на 66 евро и достигнуть 1019 евро («на руки»), между тем наименее значительно повысятся зарплаты должностных лиц в Службе общественной безопасности – в среднем на 49 евро до 909 евро (после уплаты налогов).

Руководство государства

Зарплата президента страны Гитанаса Науседы в следующем году составит 5856 евро – на 176 евро больше, чем сейчас. Зарплата спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса вырастет на 52 евро до 3 065 евро, а премьера Саулюса Сквярнялиса – на 57,7 евро до 3 385 евро «на руки».

Родители

С января универсальная выплата на ребенка вырастет с 50 до 60 евро, а выплаты на детей с недугами, а также растущих в больших и малоимущих семьях – с нынешних 70 до 100 евро.

Универсальные выплаты начали выплачивать с 2018 года, сначала они составляли 30 евро.

Предприниматели

Минимальная месячная зарплата с начала следующего года вырастет на 9,4% до 607 евро до вычета налогов. Часть работодателей сказали, что это осложнит их деятельность.

С начала следующего года меняется и порядок оплаты командировочных расходов – они не будут облагаться налогом, если зарплата получающего ее работника будет составлять 1,65 минимальной месячной зарплаты (ММЗ). Сейчас этот коэффициент составляет 1,3 ММЗ. Вместе с ростом ММЗ это в наибольшей степени повлияет на автоперевозчиков грузов.

Прибыль коммерческих банков, превышающая 2 млн евро, будет облагаться тарифом налога в 20% – на пять процентных пунктов больше, чем сейчас.

Со следующего года отменяются свидетельства на строительный бизнес, ремонт автомобилей и услуги нянь, поэтому жители, оказывающие эти услуги, должны будут регистрировать индивидуальную деятельность.

Косвенное влияние на бизнес окажет и повышение акцизов на горючее с нового года.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ