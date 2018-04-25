В Британии этическое веганство приравняли к религии

В Великобритании этическое веганство назвали «философским убеждением», приравняв его в правах с религией. Соответствующее решение принял суд в Норвиче, передает ВВС.
Решение является промежуточным и было принято по иску вегана Джорди Касамитжаны, который заявил, что был уволен из организации Лига защиты животных от жестокого спорта из-за своего этического веганства.
Бывший работодатель Касамитжаны утверждает, что мужчина был уволен за грубые проступки, и что организация, будучи зоозащитной, не оспаривает вопрос необходимости законодательной защиты веганства.
Касамитжана был уволен из Лиги после того, как раскрыл информацию о том, что организация инвестировала в фирмы, занимающиеся тестированием на животных. По словам мужчины, когда он обратил внимание своего начальства на это, руководство ничего не сделало, поэтому Касамитжана сообщил об этом коллегам и в результате был уволен.
Судья в Норвиче постановил, что этические веганы должны иметь право на такую же правовую защиту на рабочих местах в Великобритании, как и те, кто придерживается религиозных убеждений.
Согласно решению суда, этическое веганство квалифицируется как философское убеждение в соответствии с Законом о равенстве 2010 года — оно достойно уважения в демократическом обществе, не противоречит человеческому достоинству и не противоречит основным правам других.
Решение суда по трудовым спорам не является обязательным юридическим прецедентом, но оно будет иметь важные и далеко идущие последствия, отмечает ВВС. Работодатели должны будут уважать этическое веганство и следить за тем, чтобы дискриминация в отношении веганов не допускалась.
Суду все еще предстоит принять решение о непосредственной обоснованности увольнения Касамитжаны.korrespondent.net
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