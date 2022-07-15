К 2025 году Литва должна производить сама более 80% электроэнергии — ЛЭА

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К 2025 году ветряные и солнечные электростанции, которые планируется построить в Литве, должны сократить импорт электроэнергии в страну с 65% до 17%, утверждает представитель Литовского энергетического агентства (ЛЭА).

«Похоже, сектор производства электроэнергии в Литве ждет огромная трансформация — от государства, которое импортирует более 60% для наших нужд мы перейдем к государству, которое само сможет производить более 80%», — заявил журналистам аналитик агентства по энергетическим данным Каролис Кялпшас.