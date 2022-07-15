Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Украину

Предупреждение связано с тем, что «ситуация с безопасностью во всей Украине остается… непредсказуемой из-за продолжающихся военных атак России и активных боевых действий в стране». Кроме того, резко повысился риск ракетных атак со стороны российской армии, в том числе в западных областях Украины.

Находящимся в стране американцам рекомендуется немедленно покинуть Украину наземным транспортом и избегать любых массовых собраний и организованных мероприятий, так как они могут стать мишенью для российских сил в любой точке Украины.

«Ситуация с безопасностью на территории всей Украины крайне нестабильна, и условия могут ухудшиться», говорится в сообщении дипмиссии. Посольство рекомендует всем гражданам США, находящимся в Украине, зарегистрироваться на сайте Госдепартамента в программе STEP (Smart Traveler Enrollment Program), которая позволяет ее участникам своевременно получать последние обновления в сфере безопасности, а также помогает американским дипломатам оперативно связываться с гражданами США в случае чрезвычайной ситуации.