США и Израиль подписали Иерусалимскую декларацию

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Яир Лапид в четверг, 14 июля, подписали так называемую Иерусалимскую декларацию. В ней главы государств упомянули также войну в Украине. Текст декларации обнародовало правительство Израиля.
В документе отмечается, что США подтверждают приверженность безопасности Израиля, укреплению его военного потенциала для сдерживания врагов и защиты от любой угрозы.
Основное внимание в декларации уделено угрозе со стороны Ирана. Страны обязуются не допустить появления ядерного оружия у Тегерана и «использовать все элементы национальной мощи» для сдерживания иранской агрессии.
Также в документе упоминается вторжение России в Украину.
«США и Израиль подчеркивают свою озабоченность в связи с продолжающимися нападениями на Украину и свою преданность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также осознают важность оказания Украине гуманитарной помощи», — говорится в тексте декларации.
При этом отмечается, что США и Израиль намерены вместе бороться с любыми попытками бойкота Израиля и попыток лишить Еврейское государство права на самооборону.
Напомним, накануне Байден начал свой первый визит на Ближний Восток с момента вступления в должность.korrespondent.net