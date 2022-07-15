США и Израиль подписали Иерусалимскую декларацию

Основное внимание в декларации уделено угрозе со стороны Ирана. Страны обязуются не допустить появления ядерного оружия у Тегерана и «использовать все элементы национальной мощи» для сдерживания иранской агрессии.

Также в документе упоминается вторжение России в Украину.

«США и Израиль подчеркивают свою озабоченность в связи с продолжающимися нападениями на Украину и свою преданность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также осознают важность оказания Украине гуманитарной помощи», — говорится в тексте декларации.

При этом отмечается, что США и Израиль намерены вместе бороться с любыми попытками бойкота Израиля и попыток лишить Еврейское государство права на самооборону.

Напомним, накануне Байден начал свой первый визит на Ближний Восток с момента вступления в должность.