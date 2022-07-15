TOP,Сегодня в мире

США и Израиль подписали Иерусалимскую декларацию

Кадр из видеотрансляции/GPO

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Яир Лапид в четверг, 14 июля, подписали так называемую Иерусалимскую декларацию. В ней главы государств упомянули также войну в Украине. Текст декларации обнародовало правительство Израиля.

В документе отмечается, что США подтверждают приверженность безопасности Израиля, укреплению его военного потенциала для сдерживания врагов и защиты от любой угрозы.

реклама

Основное внимание в декларации уделено угрозе со стороны Ирана. Страны обязуются не допустить появления ядерного оружия у Тегерана и «использовать все элементы национальной мощи» для сдерживания иранской агрессии.

Также в документе упоминается вторжение России в Украину.

«США и Израиль подчеркивают свою озабоченность в связи с продолжающимися нападениями на Украину и свою преданность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также осознают важность оказания Украине гуманитарной помощи», — говорится в тексте декларации.

При этом отмечается, что США и Израиль намерены вместе бороться с любыми попытками бойкота Израиля и попыток лишить Еврейское государство права на самооборону.

Напомним, накануне Байден начал свой первый визит на Ближний Восток с момента вступления в должность.

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.