К части доставленной в понедельник в Литву партии вакцины Pfizer возникли подозрения по качеству

После того, как в понедельник во второй половине дня производитель информировал, что 5 тыс. 850 доз вакины можно использовать, они были развезены по центрам вакцинации. Остальные дозы будут храниться на складе Центра экстремальных для здоровья ситуаций, пока не будет получено подтверждение производителя, что их можно использовать.

С конца мая от BioNTech и Pfizer в Литву было доставлено 299,7 тыс. доз вакцины, 261,1 тыс. использовано для вакцинации.