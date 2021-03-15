К части доставленной в понедельник в Литву партии вакцины Pfizer возникли подозрения по качеству

В понедельник утром в Литву самолетом доставлена 13-я партия вакцины от коронавируса производителя BioNTech и Pfizer – 31 тыс. 590 доз, из-за колебаний температур при транспортировке возникли подозрения относительно качества части доз, сообщило Министерство здравоохранения.
Как сообщает Минздрав, когда груз поступил в Литву, производитель сообщил, что при транспортировке в части груза температура могла отклониться от необходимой нормы. Подозрения касаются 11 тыс. 700 доз вакцины, поэтому их реализация была временно остановлена и началась оценка качества.
После того, как в понедельник во второй половине дня производитель информировал, что 5 тыс. 850 доз вакины можно использовать, они были развезены по центрам вакцинации. Остальные дозы будут храниться на складе Центра экстремальных для здоровья ситуаций, пока не будет получено подтверждение производителя, что их можно использовать.
С конца мая от BioNTech и Pfizer в Литву было доставлено 299,7 тыс. доз вакцины, 261,1 тыс. использовано для вакцинации.