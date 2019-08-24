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К. Кариньш уверял С. Сквернялиса, что Латвия не стремится покупать электричество с БелАЭС

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

Литовский премьер Саулюс Сквернялис в пятницу получил заверения латвийского премьера Кришьяниса Кариньша в том, что Латвия не принимала решения покупать электричество конкретно с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, сообщили представители правительства.

«Премьер Латвии сказал, что они раньше покупали (электроэнергию — ред.) у России, поэтому намерены покупать ее и в дальнейшем по самым оптимальным ценам, но заверил, что не было даже речи о покупках именно с БелАЭС. Нашего премьера такой ответ устраивает», – сказал BNS вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис.

Он говорит, что до синхронизации энергосетей с сетями континентальной Европы в 2025 году полностью контролировать потоки электроэнергии будет невозможно, поэтому может быть, что в Литву будет попадать электричество, выработанное на БелАЭС.

«Вопрос в том, сможем ли мы после ввода в эксплуатацию БелАЭС контролировать потоки так, как нам хотелось бы. Они будут под контролем только тогда, когда мы будем полностью синхронизированы. И есть наше обязательство, разумеется, всех трех (Балтийских государств – BNS), что никаких закупок у России и БелАЭС в то время не будет», – сказал Д. Матулёнис.

«А контролировать, откуда эта электроэнергия – из Островца или Петербурга – ее же не проверишь. Так что до 2025 года латыши должны закрыть всю торговлю с Россией. Мы не намерены покупать, но как мы можем сказать, что латыши тоже не должны покупать? Это их суверенное решение», – сказал он.

По его словам, латвийский премьер подчеркнул, что ситуацию не следует драматизировать.

«Они ведут переговоры с Россией только о закупках, о будущих контрактах с Россией. Вместе с тем (он) подчеркнул, что ситуацию не следует сильно драматизировать, так как все равно сети через Латвию довольно слабые», – сказал Д. Матулёнис.

Премьер Саулюс Сквернялис встретился с премьерами Латвии и Эстонии в пятницу, в 30-ю годовщину «Балтийского пути».

Правительство Латвии на прошлой неделе объявило, что после прекращения Литвой торговли с Белоруссией, когда заработает БелАЭС, Латвия начнет торговлю на границе с Россией. 

Литовские официальные лица обеспокоены тем, что таким образом выработанная на БелАЭС электроэнергия будет попадать через Латвию на общий рынок.

Литовское правительство намерено блокировать импорт электроэнергии с БелАЭС, аргументируя тем, что станция строится с нарушениями требований безопасности.

BNS

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