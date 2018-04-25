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TOP,Новости,Экономика

К. Санковски: уходить в отставку из наблюдателей RB Rail я не намерен

Фото railbaltica.org

Председатель наблюдательного совета совместного предприятия RB Rail проекта железной дороги европейской колеи Rail Baltica Каролис Санковски говорит, что готов встретиться с работниками компании и обсудить их претензии по поводу якобы плохого корпоративного управления и конфликта интересов, однако утверждает, что уходить в отставку не намерен.

«Я лично этого заявления не получал, поэтому подробно комментировать его содержание не могу. (…) С помощью нового руководства RB Rail, которое назначено очень оперативно, мы готовы откликнуться на ожидания и предложения всех работников, однако уходить в отставку я не намерен. Предложения подать в отставку должны иметь по собой основание, а я этого основания не вижу», – сказал BNS глава Дирекции железнодорожной инфраструктуры компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) К. Санковски.

«Я прикладываю все усилия к максимально быстрому развитию проекта. Наблюдательный совет очень активен, мы принимаем решения по всем вопросам, не откладываем их», – добавил он.

По словам К. Санковски, естественно, что наблюдательный совет задает вопросы и правлению RB Rail, и руководителям предприятий, потому что таковы его функции и ответственность. Он отрицал обвинения сотрудников RB Rail в неспособности предотвратить конфликт интересов.

«Конфликта интересов нет и его быть не может, так как мы работаем над одним проектом. Мы преследует общие цели провести проект в жизнь до 2026 года, на сегодняшний день вся объединенная деятельность предприятия RB Rail: исследования, проектирование и другие задачи, – важна для всех национальных видов деятельности», – сказал К. Санковски.

Работники RB Rail заявили, что Rail Baltica находится в критическом положении из-за плохого корпоративного управления и конфликта интересов. Они призывают передать надзор за реализацией проекта премьерам Балтийских стран, так как раздробленная ответственность руководства не обеспечивает эффективную реализацию и координирование проекта.

RB Rail – совместное предприятие Литвы, Латвии и Эстонии, учрежденное для проведения в жизнь проекта железной дороги европейской колеи Rail Baltica. В рамках этого проекта от Таллина до границы Литвы с Польшей будет проложена скоростная железная дорога. Проект намечается завершить до 2026 года.

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