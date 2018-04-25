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Работники RB Rail: проект Rail Baltica – в критическом состоянии

Фото litrail.lt

Проект железнодорожной магистрали Rail Baltica находится в критическом положении из-за плохого корпоративного управления и конфликта интересов, говорится в заявлении, подписанном 62 работниками совместного предприятия стран Балтии по реализации проекта АО RB Rail.

«Несмотря на существенный прогресс, который был достигнут по проекту, мы очень обеспокоены тем, что проект Rail Baltica, щедро софинансируемый Европейским союзом, из-за плохого корпоративного управления и конфликта интересов оказался в критической ситуации», — говорится в заявлении.

Сотрудники компании сообщают, что 30 октября после отставки исполнительного директора RB Rail Тимо Рийхимяки они направили совместное заявление премьер-министрам стран Балтии и министерствам транспорта, требуя немедленно принять меры, потому что внезапная отставка исполнительного, а также технического директора предприятия стала пятым случаем за последние 14 месяцев, когда меняется руководство компании. 

РаботникиRB Rail призывают правительства стран Балтии обратить внимание на эту ситуацию и передать надзор за реализацией проекта премьер-министрам, так как нынешняя раздробленная ответственность руководства компании не обеспечивает эффективной реализации проекта и координации между государственными и частными структурами.

Сотрудники считают, что следует немедленно вернуться к первоначальной концепции совместного предприятия как интегрированной, единой структуры, ответственной за Rail Baltica, поскольку в настоящее время, по их мнению, нет ни одной организации, которая несла бы ответственность за успешную реализацию проекта. 

Они также просят назначить в совместном предприятии независимый надзорный совет, который будет коллективно представлять интересы всех акционеров, таким образом предотвращая конфликты интересов и вмешательство в принятие решений. 

Также работники компании призывают немедленно сместить с должности председателя совета RB Rail Каролиса Санковски, так как он «не способен соблюдать принципы хорошего корпоративного управления, предотвратить разрушительную смену кадров в высшем руководстве совместного предприятия и явный конфликт интересов». 

«Мы считаем, что в интересах успешной реализации проекта очень важно еще до начала строительства объединить усилия всех стран Балтии. Настало время парламентам, правительствам и Европейской комиссии задаться вопросом, является ли Rail Baltica проектом, который принесет долгосрочные преимущества странам Балтии и всему ЕС или же продолжится борьба с неэффективностью, конфликтами интересов и легкомысленным отношением к средствам ЕС и участвующих в проекте стран», — говорится в заявлении. 

Как сообщалось, после ухода с должности исполнительного директора совместного предприятия Эстонии, Латвии и Литвы по строительству железнодорожной магистрали Rail Baltica АО RB Rail и председателя его правления Тимо Рийхимяки временным исполнительным директором предприятия назначен директор департамента развития и коммуникации ООО Eiropas dzelzeka linijas Агнис Дриксна.

Совет RB Rail назначил его исполнительным директором со 2 декабря. Параллельно идет процедура отбора кандидатов на должность постоянного директора.

Также в компании сообщили, что с должности ушел главный технический директор RB Rail и член правления Март Нильсен, который перейдет на новую работу в частном секторе. Нильсен, который является техническим директором RB Rail с марта 2018 года, проработает до 23 декабря. Временно должность технического директора займет директор департамента проектирования Кайдо Зиммерманн.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной магистрали европейского стандарта от Таллина до границы Литвы и Польши. Затраты на проект оцениваются в 5,8 млрд евро. 

baltic-course.com

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