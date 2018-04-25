В Вильнюсе с 1 декабря меняется расписание общественного транспорта

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В Вильнюсе с 1 декабря меняется расписание движения по рабочим и выходным дням всех автобусов и троллейбусов.

Специалисты Susisiekimo paslaugos оценили время, потоки пассажиров, заявки жителей и бизнеса и корректируют расписание так, чтобы поездки на общественном транспорте были удобнее для пассажиров.

«Мы проводим опросы пассажиров, результаты которых показали, что жители выбирают общественный транспорт ради экономии времени, кроме того, жителям нравится, что автобусы и троллейбусы обновлены. Мы регулярно пересматриваем расписания, а 1 декабря вступает в силу новое, которое было разработано с учетом реальной ситуации движения транспорта, кроме того, мы учли пожелания жителей и бизнеса. При пересмотре расписания мы оцениваем и другие факторы – расширение города и потребность в общественном транспорте, сезонные тенденции, мероприятия и др. Наша цель — чтобы на остановке жители стояли как можно меньше, а пассажиры добирались до цели как можно быстрее», – сказала директор Susisiekimo paslaugos Модеста Гусаровене.

Она заметила, что обновление столичного общественного транспорта– в городе курсирует более 300 новых автобусов и троллейбусов, приводит к росту потока пассажиров.

Новое расписание можно найти в интернете. Информацию об изменении расписания можно найти на сайте, на странице в социальной сети, с помощью смартфонов (m.stops.lt) или в рабочее время по номеру (8 5) 210 7050. За общественным транспортом в режиме реального времени можно следить на сайте компании или с помощью мобильного приложения m.Ticket и Trafi.

Подготовлено ЛК по информации Susiekimo paslaugos