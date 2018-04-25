  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Президент Литвы: необходимо оценить влияние всех решений на окружающую среду

Подробнее...
default image
Будущий глава Евросовета считает, что новая холодная война может начаться между США и КНР

Подробнее...
default image
Литва впервые избрана в Совет Организации по запрещению химического оружия

Подробнее...
default image
В Европе объявлена чрезвычайная ситуация в сфере климата и экологии

Подробнее...
default image
Тысячи молодых людей в Швеции были использованы для отмывания денег

Подробнее...
default image
В Вильнюсе с 1 декабря меняется расписание общественного транспорта

Подробнее...
default image
Работники RB Rail: проект Rail Baltica – в критическом состоянии

Подробнее...
default image
К. Санковски: уходить в отставку из наблюдателей RB Rail я не намерен

Подробнее...
default image
Стартап Vinted привлек 128 млн евро и стал первым в Литве "единорогом"

Подробнее...
default image
Сейм Латвии предлагает частично отменить запрет на ношение советской и нацистской формы

Подробнее...
default image
Прокурор предложил наказание по делу Р.Паксаса и Г.Вайнаускаса

Подробнее...
default image
Зеленский подписал закон о наказании чиновников за незаконное обогащение

Подробнее...
default image
Электричество для жителей Литвы с января должно подорожать на 15%

Подробнее...
default image
Газ для жителей Литвы с января должен подешеветь на 10-11 центов

Подробнее...
default image
Налоги на торговлю и банковские активы вступят в силу не ранее июля 2020 г.

Подробнее...
default image
Королева Елизавета II может отречься от престола

Подробнее...
default image
Министр обороны Дании посетила в Шяуляй датских военных

Подробнее...
default image
Создан компьютер на случай конца света

Подробнее...
default image
Организаторы конкурса "Евровидение-2020" показали новый логотип

Подробнее...
default image
Г.Науседа получил заверение В.Зеленского по экспорту удобрений в Украину

Подробнее...
TOP,Виленский Вестник,Новости

В Вильнюсе с 1 декабря меняется расписание общественного транспорта

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В Вильнюсе с 1 декабря меняется расписание движения по рабочим и выходным дням всех автобусов и троллейбусов.

Специалисты Susisiekimo paslaugos оценили время, потоки пассажиров, заявки жителей и бизнеса и корректируют расписание так, чтобы поездки на общественном транспорте были удобнее для пассажиров.

 «Мы проводим опросы пассажиров, результаты которых показали, что жители выбирают общественный транспорт ради экономии времени, кроме того, жителям нравится, что автобусы и троллейбусы обновлены. Мы регулярно пересматриваем расписания, а 1 декабря вступает в силу новое, которое было разработано с учетом реальной ситуации движения транспорта, кроме того, мы учли пожелания жителей и бизнеса. При пересмотре расписания мы оцениваем и другие факторы – расширение города и потребность в общественном транспорте, сезонные тенденции, мероприятия и др. Наша цель — чтобы на остановке жители стояли как можно меньше, а пассажиры добирались до цели как можно быстрее», – сказала директор Susisiekimo paslaugos Модеста Гусаровене.

Она заметила, что обновление столичного общественного транспорта– в городе курсирует более 300 новых автобусов и троллейбусов, приводит к росту потока пассажиров.

Новое расписание можно найти в интернете. Информацию об изменении расписания можно найти на сайте, на странице в социальной сети, с помощью смартфонов (m.stops.lt) или в рабочее время по номеру (8 5) 210 7050. За общественным транспортом в режиме реального времени можно следить на сайте компании или с помощью мобильного приложения m.Ticket и Trafi.

Подготовлено ЛК по информации Susiekimo paslaugos

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600