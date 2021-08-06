К сведению водителей

Фото pixabay.com

С 1 августа водители, у которых есть права категории В, могут садиться за руль легкого мотоцикла. При этом они должны быть в возрасте 24 лет или старше и иметь как минимум 2-летний стаж вождения.

Им будет также необходимо пройти 6-часовой курс практического вождения. Примечательно, что последний, 6-й час практических занятий будет заснят на видео. Это делается для того, чтобы оставался материал, к которому можно будет обратиться в случае возможных разногласий. Кроме того, будущие водители смогут сами реально оценить свои навыки вождения транспортных средств категории А1.

После успешного окончания практического курса водитель сможет обратиться в «Регитру» за выдачей прав категории А1. Напомним, что к этой категории причисляются легкие мотоциклы мощностью до 11 кВт с объемом двигателя не более 125 куб. см.