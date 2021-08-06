Потребитель всегда… крайний

Нередко случается так, что потребитель, своевременно оплачивающий услуги электро- и газоснабжения, не получает их. На запросы в соответствующие службы отвечают, дескать, в зоне нашей ответственности все нормально. Как оказалось, отдельные службы поделили зоны работ. В результате услугу оплачиваем, но ее не получаем. В чем причина, куда обращаться? Об этом информирует пресс-служба компании — оператора распределительных энергетических сетей (ESO).
Компания — оператор распределительных энергетических сетей (ESO) ежемесячно из-за перебоев в электроснабжении получает более 11 тысяч обращений жителей. Однако только около четверти всех зарегистрированных случаев — 25 % — это сбои внутренней сети, которые не могут быть устранены ESO, потому что от прибора учета начинается электрическая сеть, принадлежащая потребителю. Знание того, кому принадлежит определенная часть сети и куда обращаться в случае сбоя, может ускорить процесс устранения неполадок. Как узнать, где заканчиваются электросеть и распределительный газопровод, обслуживаемые ESO, и начинается часть сети, принадлежащая потребителю?
Зная границы сети, будет легче узнать, когда обращаться к электрику, администратору дома, а когда — к ESO. Компания обеспечивает бесперебойное энергоснабжение населения, распределяет электроэнергию и природный газ, обслуживает распределительные сети, заботится о подключении новых потребителей.
Где проходит граница контролируемой сети ESO?
ESO несет ответственность более чем за 126 тысяч километров воздушных линий электропередачи и кабельных линий, эксплуатирует более 9 тыс. км газопроводов. Однако эта сеть заканчивается, как только достигает клиента. Проще говоря, там, где расположен распределительный щиток, электрическая сеть и распределительный газопровод, обслуживаемые ESO, заканчиваются. Соответственно, часть сети от точки учета принадлежит клиенту, поясняет пресс-служба компании ESO.
Жители многоквартирных домов, где счетчик установлен в подвале, должны знать, что электрические сети, обслуживаемые ESO, идут до прибора учета, а за ним начинается электрическая сеть, принадлежащая потребителю, о которой заботится компания, управляющая домом, или председатель дома.
Собственникам индивидуальных домов нужно обращать внимание на то, где установлен счетчик. Если он установлен на открытом воздухе, граница обслуживания ESO – до счетчика, а если счетчик устанавливается внутри здания, начиная от счетчика ответственность за внутреннюю электропроводку дома несут жители.
Если говорить о распределительном газопроводе, то часть, которая проходит от границы участка — подземный газопровод до дома или газопровод здания до газовой установки, — принадлежит клиенту. Следовательно, клиент должен самостоятельно выбрать квалифицированного подрядчика, который позаботится об установке и обслуживании подземных газопроводов и газопроводов здания.
Граница собственности на электрическую или газовую сеть всегда указывается в акте собственности на сети или в заключенном договоре между ESO и клиентом.
Электромонтажные работы нужно доверить специалисту
Как уже упоминалось ранее, электрическая сеть, принадлежащая потребителю, монтаж и обслуживание которой берут на себя сами домовладельцы, начинается от распределительного щитка. Внутренняя сеть и электропроводка включают в себя провода, кабели, розетки, систему освещения и электроприборы.
Если вы заметили неисправность в электропроводке, ее необходимо устранить. Несложную работу вы можете выполнить самостоятельно — заменить лампочку, шнур питания или предохранитель. Однако электромонтажные и прочие работы следует доверить профессионалам — выберите электрика или компанию, предлагающих данные услуги и способных обеспечить качество работы.
Помните, даже слабый электрический ток может быть смертельным для человека, потому что наше тело — отличный проводник. Поэтому необходимо строго соблюдать правила безопасности. Все электромонтажные работы должны выполняться только специализированными компаниями или профессионалами, имеющими лицензию на эти работы и хорошо знающими требования безопасности. Важно не только безопасно выполнять работы, но и обеспечивать безопасность электропроводки в будущем.
Подготовлено по сообщениям СМИ