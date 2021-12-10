К юбилею города – символические часы

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В рамках подготовки к празднованию 700-летия Вильнюса, которое состоится в 2023 году, в центре столицы должны появиться символические часы, отсчитывающие время до празднования юбилея. Часы должны быть оригинальными, адаптированными для использования на открытом воздухе.

Компания — организатор акции Вильнюсское агентство развития и туризма Go Vilnius за установку, эксплуатацию и обслуживание часов готово заплатить до 250 000 евро.

Ожидается, что часы в столице заработают 25 января следующего года — в ознаменование 699-летия города.