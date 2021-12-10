«Усовершенствованный» бюджет в парламенте

По словам министра финансов Гинтаре Скайсте, увеличение доходной части бюджета прежде всего связано с установленным графиком выплат Фонда спасения и восстановления европейской экономики (RRF) для плана «Литва нового поколения» — в следующем году на это будет выделено 504,2 млн евро.

Помимо средств ЕС план по доходам в госбюджет увеличивается на 17 млн евро до 11,112 млрд евро, намечающиеся расходы увеличиваются на 141,5 млн евро до 13,301 млрд евро.

Между тем, как отметил президент Литвы Гитанас Науседа, «предложенные правительством налоговые изменения, включая ежегодную уплату налога на автомобильные выхлопы, должны поощрять использование менее загрязняющих продуктов и связаны с целями в сфере климатических изменений, однако поступления этих налогов не могут предназначаться только для пополнения бюджета».

В комментарии для BNS президент подчеркнул, что в данном случае очень важно дискутировать не только о новых «зеленых» налогах, но и говорить о возвращении литовскому обществу этих потенциальных налоговых поступлений.

По словам министра финансов Г.Скайсте, основные акценты бюджета не меняются, однако с учетом геополитической напряженности и ситуации с коронавирусом намечается выделить дополнительные средства на безопасность, повышение доходов населения, проведение в жизнь соглашения об образовании и снижение риска бедности, намечены также дополнительные средства на компенсацию расходов на отопление.

Средства из резерва — на транспорт

Из государственного резерва муниципалитетам Литвы будет выделено 8,35 млн евро на оплату общественного транспорта в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба правительства Литвы.

Эта сумма будет распределена пропорционально населению муниципальных образований, которые в 2020 году осуществили оплату перевозки пассажиров транспортным перевозчикам.

Вильнюсское самоуправление получит 1,69 млн евро, Каунас – 905 тыс. евро, Шяуляй – 323,9 тыс. евро, Вильнюсский район – 306 тыс. евро, Каунасский район – 294,2 тыс. евро, Панявежис – 274,3 тыс. евро, Клайпедский район – 181,4 тыс. евро, Мариямполе – 171,7 тыс. евро, Алитус – 161,5 тыс. евро, Кедайнский район – 147,1 тыс. евро и так далее.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ