Компенсация аренды жилья ромам

Фото pixabay.com

Горсовет Вильнюсского самоуправления решил изменить порядок выплаты компенсации ромам, снимающим жилье за пределами Вильнюсского городского самоуправления. Отныне они будут получать компенсацию за аренду жилья так же, как и все жители Вильнюса, — согласно Закону Литовской Республики о поддержке приобретения или аренды жилья, муниципальные компенсации за жилье за пределами Вильнюса им выплачиваться не будут.

Реализация программы интеграции ромов началась в 2016 году, когда из-за социальных проблем с целью упразднения цыганского лагеря в Киртимай людям было предоставлено социальное жилье в Вильнюсе, выплачивалась компенсация за аренду. Ежемесячная компенсация арендной платы в размере 100 евро назначалась и тем участникам, которые, не найдя никакого жилья в Вильнюсе, снимали его в Вильнюсском районе, говорится на сайте Vilnius.lt. «Учитывая то, что новых просьб о выплате компенсаций мы уже не получаем, считаем, что средство программы достигло своей цели», — сказала заместитель директора муниципального предприятия «Vilniaus būstas» Росита Жибялене. Столичные власти получили 15 таких заявлений.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt