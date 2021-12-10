Пакеты для малоимущих

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

В декабре около 189 тысяч бедных в Литве получат продукты питания и гигиены, сообщила пресс-служба Министерства социальной защиты и труда Литвы.

Малоимущие получат продовольственный пакет, состоящий из десяти различных продуктов. В него входят мучная смесь для блинов, овсяное печенье с кусочками шоколада, гречневая крупа, овсяная каша быстрого приготовления с сушеными ягодами, рапсовое масло, консервированная свинина, консервированная курица, жареная фасоль в томатном соусе, консервированный суп из маринованных огурцов и смесь изюма и орехов. Также пакет включает пять различных средств гигиены – жидкий стиральный порошок, мыло, зубную пасту, шампунь и зубные щетки.

Все пакеты будут заранее упакованы и готовы к вывозу, поэтому людям не надо будет приносить свои сумки.Продовольственные пакеты малоимущим будут раздавать более чем в 600 точках по всей Литве. Жители должны связаться со своей сянюнией или найти информацию на веб-сайтах своей муниципальной администрации и Продовольственного банка (Maisto bankas), чтобы узнать точное время раздачи.