Кабмин Литвы назначил нового главу пожарной службы и главного архивариуса

Саулюс Грейчюс/ Фото lrv.lt

Правительство Литвы в среду назначило нового руководителя Департамента противопожарной охраны и спасения (ДПОС) и главного архивариуса.

Директором ДПОС сроком на 5 лет стал 52-летний Саулюс Грейчюс, у которого инженерное и юридическое образование, в последнее время он работал деканом Академии общественной безопасности Университета им. М. Рёмериса. Его кандидатуру внесла министр внутренних дел Рита Тамашунене.

Саулюс Грейчюс/ Фото lrv.lt

У ДПОС постоянного руководителя не было с февраля этого года, когда с этой должности ушел Кястутис Лукошюс.

Службу главного архивариуса Литвы возглавила юрист по финансам Кристина Рамонене.