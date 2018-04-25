В США испытали межконтинентальную ракету

Фото pixabay.com

США провели очередной успешный тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III (Минитмен-3). Об этом сообщает Командование глобальных ударов ВВС США.

Ракета была запущена в 11:13 по Киеву (01:13 по тихоокеанскому времени США) из шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг в Калифорнии.

Невооруженная головная часть ракеты пролетела 6,76 тыс. километров и поразила заданную цель на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

«Испытание демонстрирует, что ядерное сдерживание Соединенных Штатов является надежным, гибким, готовым и соответствующим образом приспособленным для сдерживания угроз XXI-го века и поддержки наших союзников», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что «тестовые пуски не являются реакцией или ответом на мировые события или региональную напряженность».

Это уже четвертое испытание МБР Minuteman III в текущем году. Предыдущие были проведены 6 февраля, 1 и 9 мая. В среднем ежегодно проводится четыре таких пуска. В 2018 году были осуществлены три успешных испытательных пуска ракеты – 25 апреля, 14 мая и 8 ноября.

Minuteman III с дальностью действия 12 тыс. км является единственной МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США. На данный момент США располагают всего 400 такими ракетами, каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок. Эти МБР несут боевое дежурство вблизи авиабаз Малстром (Монтана) в составе 341-го ракетного крыла, Уоррен (Вайоминг) в составе 90-го ракетного крыла и Майнот (Северная Дакота) в составе 91-го ракетного крыла.