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Жители могут вырабатывать электроэнергию на «виртуальной» солнечной электростанции

Фото pixabay.com

Жители, проживающие не только в индивидуальных, но и в многоквартирных домах, уже могут производить электричество. Во вторник была запущена доступная всем домашним хозяйствам страны удалённая  платформа солнечных электростанций Ignitis saules parkai.

Государственная Ignitis grupe (ранее — Lietuvos energija) утверждает, что «это — первая подобная платформа в мире. Она открыта всем, кто занимается развитием солнечных электростанций, сообщило предприятие группы Ignitis (ранее — Lietuvos energijos tiekimas).

«Это первая в мире открытая энергетическая платформа, которая позволяет любому домашнему хозяйству в стране приобрести виртуальную электростанцию ​​по интернету. (…) Мы первые в мире, кто сделал это. Мы видим очень большой интерес», — заявил на пресс-конференции во вторник Дарюс Майкштенас, генеральный директор Ignitis grupe.

Планируется, что первая такая электростанция начнёт производить электричество уже в марте 2020 года, а его первыми владельцами смогут стать около 1500 жителей.

Ignitis прогнозирует, что благоприятные условия и поддержка быстро увеличат количество потребителей-производителей — ожидается, что к концу следующего года их число перевалит за 10 тыс.

Исходя из среднего потребления квартирами электроэнергии  в Литве, подавляющему большинству населения будет достаточно иметь солнечную электростанцию ​​мощностью от 2 до 3 кВт для покрытия всего потребления электроэнергии.

BNS
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