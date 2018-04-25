default image
США перебросят дивизию в Восточную Европу

Подробнее...
default image
Место жительства в Литве декларировало более 3 млн человек

Подробнее...
default image
В связи с отзывом визита Брюсселем Л.Линкявичюс не поедет в Минск

Подробнее...
default image
В Украине планируют ввести платный проезд для иностранных автомобилистов

Подробнее...
default image
Удостоена награды Польши

Подробнее...
default image
Борис Джонсон пошел на компромисс по Brexit

Подробнее...
default image
В ЕП в Брюсселе состоятся слушания В. Синкявичюса

Подробнее...
default image
Германия не поддерживает идею увеличения бюджета Евросоюза за счет увеличения взносов

Подробнее...
default image
Налог на автомобили предлагается связать с выбросами СО2, максимальный размер – 1400 евро

Подробнее...
default image
В.Рупшис новому военкому США выразил надежду на укрепление сотрудничества

Подробнее...
default image
Жители могут вырабатывать электроэнергию на «виртуальной» солнечной электростанции

Подробнее...
default image
В США испытали межконтинентальную ракету

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы назначил нового главу пожарной службы и главного архивариуса

Подробнее...
default image
Позицию ЛАБ по налогу С.Сквярнялис называет достойной сожаления

Подробнее...
default image
Власти Нью-Йорка запретили оскорблять мигрантов: штраф $250 тыс.

Подробнее...
default image
В. Андрюкайтис: я посоветовал В. Синкявичюсу не давать невзвешенные обещания

Подробнее...
default image
В ответственности В. Синкявичюса будет много невидимой, но важной работы

Подробнее...
default image
Китаец решил раздобыть стартовый капитал и устроил фальшивую свадьбу

Подробнее...
default image
Просьбу о восстановлении испанского гражданства подали 127 тысяч потомков изгнанных евреев

Подробнее...
default image
В. Пранцкетис призывает правящих внести проект о его увольнении

Подробнее...
TOP,Армия,Новости

В.Рупшис новому военкому США выразил надежду на укрепление сотрудничества

Фото Ольга Посашкова/ kam.lt

На церемонии смены командующих Вооружённых сил США командующий Вооружёнными силами Литвы Валдемарас Рупшис поблагодарил его за партнёрство и выразил надежду на укрепление военного сотрудничества между двумя странами.

Как в среду сообщило военное ведомство, находящийся в США В.Рупшис на церемонии смены военачальников выразил благодарность уходящему генералу Джозефу Данфорду за присутствие американских военнослужащих в регионе и поддержку в развитии недостающих воинских сил.

Photo by U.S. Secretary of Defense on Foter.com / CC BY

«Я желаю новому председателю, генералу Марку А.Милли, удачи на новой должности и надеюсь, что военное сотрудничество между США и Литвой будет расти, укрепляться, станет взаимно выгодным и будет способствовать общим целям безопасности и обороны», — сказал командующий Вооружёнными силами Литвы.

Генерал армии США Марк А. Милли стал 20-м председателем Объединённого комитета начальников штабов страны, т.е. командующим армией.

Photo by Chairman of the Joint Chiefs of Staff on Foter.com / CC BY

В.Рупшис имел возможность лично поздравить и пожелать генералу успехов, а среди прочих встреч намечено вместе с командующим Национальной гвардии Пенсильвании планируют посетить корпорацию Oshkosh Corporation, которая будет производить бронированные внедорожники боевой поддержки для Литовской армии.

США разрешили Литве приобрести в общей сложности 500 автомобилей, и Литва планирует приобрести 200 таких транспортных средств. По словам военных, большим количеством внедорожников решили перестраховаться, если Литва решит купить их больше.

Вашингтон заявляет, что сумма сделки составит 170,8 млн долларов (154 млн евро). Ранее Литва указывала, что намерена выделить на покупку 142 млн евро.

США активно способствуют укреплению обороны Литвы и других стран Балтии, направляя туда войска и технику, и возглавляют боевую группу батальона передовых сил войск НАТО, дислоцированных в Польше.

В дополнение к планам по приобретению бронированных внедорожников, Литва покупает зенитные ракеты, башни для боевой техники, противотанковые системы Javelin и другое оборудование от американских производителей. Литва поддерживает США, участвуя в их военных операциях и миссиях.

BNS
реклама

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!