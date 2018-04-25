Налог на автомобили предлагается связать с выбросами СО2, максимальный размер – 1400 евро

Министерство экологии Литвы предлагает ввести единовременный налог на автомобильные выхлопы и связать его напрямую с выбрасываемым количеством двуокиси углерода.
Согласно проекту, который видело агентство BNS, размер налога может составить от нескольких десятков до 1400 евро. Налог на автомобили на дизтопливе будут в несколько раз больше, чем на автомобили, потребляющие бензин.
Министерство предлагает, чтобы налог уплачивался всякий раз после регистрации автомобиля.
Премьер Саулюс Сквернялис в среду сказал журналистам, что кабмин обсудит налог на следующей неделе.
Планируется, что налог вступит в силу со следующего года. В сопроводительному документе к законопроекту указано, что в бюджет будет поступать 29 млн евро в год.BNS
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