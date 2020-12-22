Кабмин Литвы одобрил финансирование представителя Литвы в Конгрессе США

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В понедельник правительство Литвы одобрило предложение депутата Жигимантаса Павилёниса предусмотреть средства в бюджете следующего года для постоянного представителя сейма Литвы в Конгрессе США.

Кабинет министров, при рассмотрении различных предложений членов сейма по бюджету 2021 года, одобрил повышение расходов канцелярии сейма на 44 тыс. евро.

По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, решение по финансированию представителя Литвы в Конгрессе США по существу было одобрено при представлении уточненного проекта бюджета, однако тогда дополнительные средства были предусмотрены только для Министерства иностранных дел, хотя дополнительное финансирование в данном случае требуется и канцелярии сейма.

Парламент планирует утверждение бюджета на 22 декабря.