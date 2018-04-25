Кабмин Литвы одобрил налоги на торговлю и банковские активы

В среду правительство Литвы по существу одобрило рассматриваемые в сейме налоги на торговлю и банковские активы – сборы от них внесены в проект бюджета следующего года. Все же кабинет министров предложил парламенту провести консультации по поводу влияния этих налогов.
Сейму также предложено оценить дату введения налогов, их согласование с правовыми нормами Евросоюза.
В сейме рассматривается предложение правящих обложить налогом активы банков кредитных уний и прочих долговых учреждений, превышающие 300 млн евро. Ожидается, что сборы от этого налога будут достигать около 50-60 млн евро в год.
Ассоциация банков Литвы (АБЛ) заявила, что это предложение может противоречить Конституции, а также сделает кредиты населению более дорогими.
Правящие «аграрии» также предлагают ввести налог на торговлю, которым со следующего года будет облагаться оборот розничных продавцов, превышающий 2 млн евро (без НДС), а за год его планируется собирать около 32 млн евро.
Ранее глава Ассоциации торговых предприятий Рута Вайнене сообщила BNS, что налог осядет в ценах, которые платят за товары потребители, кроме того, возможно, он является незаконным.
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