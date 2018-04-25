Кабмин Литвы одобрил налоги на торговлю и банковские активы

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

В среду правительство Литвы по существу одобрило рассматриваемые в сейме налоги на торговлю и банковские активы – сборы от них внесены в проект бюджета следующего года. Все же кабинет министров предложил парламенту провести консультации по поводу влияния этих налогов.

Сейму также предложено оценить дату введения налогов, их согласование с правовыми нормами Евросоюза.

В сейме рассматривается предложение правящих обложить налогом активы банков кредитных уний и прочих долговых учреждений, превышающие 300 млн евро. Ожидается, что сборы от этого налога будут достигать около 50-60 млн евро в год.