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TOP,Новости,Экономика

Кабмин Литвы одобрил налоги на торговлю и банковские активы

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

В среду правительство Литвы по существу одобрило рассматриваемые в сейме налоги на торговлю и банковские активы – сборы от них внесены в проект бюджета следующего года. Все же кабинет министров предложил парламенту провести консультации по поводу влияния этих налогов. 

Сейму также предложено оценить дату введения налогов, их согласование с правовыми нормами Евросоюза. 

В сейме рассматривается предложение правящих обложить налогом активы банков кредитных уний и прочих долговых учреждений, превышающие 300 млн евро.  Ожидается, что сборы от этого налога будут достигать около 50-60 млн евро в год. 

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Ассоциация банков Литвы (АБЛ) заявила, что это предложение может противоречить Конституции, а также сделает кредиты населению более дорогими. 

Правящие «аграрии» также предлагают ввести налог на торговлю, которым со следующего года будет облагаться оборот розничных продавцов, превышающий 2 млн евро (без НДС), а за год его планируется собирать около 32 млн евро.

Ранее глава Ассоциации торговых предприятий Рута Вайнене сообщила BNS, что налог осядет в ценах, которые платят за товары потребители, кроме того, возможно, он является незаконным. 

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