Кабмин Литвы рассмотрит продление чрезвычайного положения на границе

Фото BFL/Жигимантаса Гядвилы

В среду литовское правительство рассмотрит предложение Министерства внутренних дел (МВД) Литвы продлить еще на месяц чрезвычайное положение (ЧП) на границе с Беларусью из-за миграционного кризиса.

Согласно проекту, ЧП на участке 10 километров от границы и в местах проживания мигрантов будет действовать до 24 часов 9 января 2022 года, кроме того предлагается объявить территорией ЧП и границу Литвы с Польшей, чтобы предотвратить провоз нелегальных мигрантов.

Окончательное решение о введении ЧП принимает сейм.

Согласно прежнему постановлению сейма, в связи с напряжением с нелегальной миграцией ЧП на приграничных территориях было введено до 9 декабря.

По данным МВД, в Беларуси еще находятся около 10 тыс. нелегальных мигрантов, поэтому риск того, что их направят к Литве достаточно высок.

Министерство также предлагает ввести ограничения на передвижения лиц, которые находятся в лагерях беженцев в Литве, но официально не впущены в Литву. Предлагается запретить им покидать места расселения.

В этом году в Литву в общей сложности незаконно попало более 4,2 тыс. мигрантов. В этой связи в стране объявлена экстремальная ситуация, а в ноябре после ухудшения ситуации на границе введено чрезвычайное положение на месяц.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией.