Кабмин предлагает продлить патрулирование военных на границе еще на три месяца

Nuotrauka BFL/ Vidmantas Balkūnas

В пятницу на заседании правительства Литвы было одобрено предложение продлить патрулирование военных на границе с Беларусью еще на три месяца.

В соответствии с представлением министра внутренних дел Агне Билотайте кабмин попросит Сейм продлить полномочия до 13 мая.

По ее словам, угроза на границе с Беларусью никуда не исчезла, гибридная атака не закончилась, хотя ситуация на границе сейчас и выглядит более спокойной.

В условиях экстремальной ситуации на границе у военных, как и у пограничников, есть право отдавать обязательные к исполнению приказы, проводить личный досмотр и задерживать подозреваемых лиц.

Ранее, чтобы взять под контроль нелегальную миграцию из Беларуси, Сейм дал разрешение до 13 февраля привлекать военнослужащих для охраны границы.

Окончательное решение, продлить ли предоставленные военным полномочия, должен принять Сейм. Правительство предлагает рассмотреть это постановление в срочном порядке.

До середины января на границе Литвы с Беларусью объявлено чрезвычайное положение. Контроль границы Литвы осуществляется в усиленном режиме.

По данным пограничной службы, в Литву в прошлом году попало более 4,2 тыс. мигрантов, еще более 8,1 тыс. их на границе было развернуто.

Литва и другие страны Запады обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено