Латвия отправит оружие Украине

Артис Пабрикc/flickr.com/Latvijas armija

В конце года главы Министерств обороны стран Балтии выразили единодушное мнение в необходимости поддерживать Украину поставками вооружения. После встречи с послом Украины в Латвии Олександром Мищенко министр Артис Пабрикс подтвердил: Латвия продолжит оказывать помощь государству. Об этом сообщает Rus.Lsm.lv.

В среду, 5 декабря, министр обороны и посол Украины только согласовывали содержание гуманитарного груза, прежде чем тот отправится к адресату. «Включая оружие и технику. Мы это сделаем. Мы призываем наших союзников в Европе сделать то же самое. Потому что Украина имеет право и должна уметь защищаться. Украина в значительной степени снимает напряженность с наших собственных границ. С нашего региона. И хотя Украина не является членом НАТО, в этом смысле она не союзник, но считается нашим союзником именно в том, что делает. По сути, они нас защищают», — заявил Пабрикс.