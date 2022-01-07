ВОЗ: за сутки рекордное количество случаев COVID

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За последние 24 часа коронавирусом инфицировалось более двух с половиной миллионов человек.

Более 2,6 миллионов человек заразились коронавирусом за последние сутки, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

По данным организации, это самый высокий суточный показатель за все время пандемии.

Ранее глава технической группы ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что прирост новых случаев COVID-19 во всем мире увеличился на 71 процент за последнюю неделю. По ее словам, этот показатель разнится в зависимости от региона. «В Америках он увеличился на 100 процентов. Но в африканском регионе он вырос на 7 процентов», — сказала ван Керкхове.