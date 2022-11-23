Кабмин примет решение о гарантиях на 13 млн евро ЕК для помощи Украине

Правительство на заседании в среду пример решение о гарантиях на сумму 13 млн евро Европейской комиссии (ЕК) в предоставлении помощи Украине.
Министерство финансов предлагает предоставить гарантию на сумму 12,97 млн евро для исключительной макрофинансовой помощи Украине. После утверждения гарантии министр финансов подпишет соглашение с ЕК.
Решение Европарламента и Европейского совета предусматривает, что Европейский союз оказывает Украине исключительную помощь, которая поможет стабилизировать финансовое положение страны, укрепить ее устойчивость, способствовать устойчивости государственного долга и способности выполнять финансовые обязательства.
Общий резервный фонд подкрепляется гарантиями государств-членов и специальными резервами. Доля Литвы в гарантии составляет 12,97 млн евро.
Займы, обеспеченные государственной гарантией, являются косвенными долговыми обязательствами, которые не включаются в состав государственного долга до тех пор, пока эти обязательства не начнут исполняться по предоставленной гарантии.
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