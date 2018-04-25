Кабмин продлил сроки адаптации поездов для людей с недугами

В среду правительство Литвы продлило до конца 2024 года исключение, которое позволяет государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai не адаптировать поезда и перроны для людей с недугами. Принятие этого решения в правительстве откладывалось трижды.
Действие исключения, позволяющего не применять европейские требования, завершается в этом году. После одобрения правительства законодательные изменения еще должен одобрить и сейм.
Вице-министр транспорта Гитис Мажейка в среду также предложил правительству одобрить проект Плана адаптации железнодорожных услуг для нужд людей с недугами и ограниченных в передвижении. По его словам, в плане предусмотрены конкретные меры, которые будут реализованы сейчас и в будущем, установлены сроки и предварительная потребность в средствах для системного подхода к решению проблемы.
По подсчетам Lietuvos gelezinkeliai, если срок не будет продлен, то придется срочно приобрести 32 поезда с вагонами, а это обойдется государству почти в 449 тыс. евро. Также больших инвестиций требует обновление перронов на станциях и остановках, а их в Литве более 100. Компания утверждает, что если сроки не будут продлены, то реализация этих требований станет неподъемной для нее финансовой ношей.
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