Кабмин продлил сроки адаптации поездов для людей с недугами

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В среду правительство Литвы продлило до конца 2024 года исключение, которое позволяет государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai не адаптировать поезда и перроны для людей с недугами. Принятие этого решения в правительстве откладывалось трижды.

Действие исключения, позволяющего не применять европейские требования, завершается в этом году. После одобрения правительства законодательные изменения еще должен одобрить и сейм.

Вице-министр транспорта Гитис Мажейка в среду также предложил правительству одобрить проект Плана адаптации железнодорожных услуг для нужд людей с недугами и ограниченных в передвижении. По его словам, в плане предусмотрены конкретные меры, которые будут реализованы сейчас и в будущем, установлены сроки и предварительная потребность в средствах для системного подхода к решению проблемы.