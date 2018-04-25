Начался дополнительный прием в профессиональные школы

В понедельник объявлен дополнительный прием на оставшиеся места в профессиональных школах, сообщило Министерство просвещения, науки и спорта.
«Этот дополнительный прием может быть актуален для тех, кто в этом году окончил школу и летом еще не определился, что делать дальше, а также для взрослых, которые хотели бы получить пользующуюся спросом профессиональную квалификацию», — сказал вице-министр просвещения, науки и спорта Арунас Пликшнис.
В этом году всего в профессиональных школах было предусмотрено 20 тыс. финансируемых государством мест, из них почти 2 тыс. остались свободными после летне-осеннего приема.
Больше всего свободных мест осталось в области производства и переработки, архитектуры и строительства, бизнеса и администрирования.
Во время летне-осеннего приема в профессиональные школы было принято 18,2 тыс. учеников.l24.lt
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